



Гнев в Кнессете из-за плана Михаэли открыть станцию в шабат

План министра транспорта Мерав Михаэли открыть новую станцию ​​"Метронит" в Хайфе в шабат вызвал гнев в правом блоке.

Депутат от партии Ликуд Шломи Кархи сказал, что она "покупает себе место в первом ряду с вечными врагами Израиля".

"Твоя одежда черная, и твоя душа черная. Уходи", — сказал он.

В ответ Михаэли сказала, что не жалуется, когда лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу разъезжает в шабат на своем служебном автомобиле, "финансируемом налогоплательщиками".

"Но когда я открываю новую станцию, которая поможет спасти израильских граждан от осады, с которой они сталкиваются в шабат, он сходит с ума", — возмутилась она.