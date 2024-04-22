



Главы МИД стран ЕС обсудят расширение санкций против Ирана

Министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся 22 апреля в Люксембурге.



Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос расширения санкций в отношении Ирана в ответ на массированный обстрел Израиля, осуществленный Исламской Республикой 13 апреля.



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Объявление о решении расширить санкции было сделано на прошлой неделе.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тогда сказал, что необходимо пересмотреть санкционный режим, чтобы сделать его более эффективным.

