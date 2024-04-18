Боррель: Евросоюзу придется пересмотреть санкционный режим против Ирана
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал к пересмотру в ЕС санкционного режима против Ирана после массированной атаки на Израиль.
"Нам придется пересмотреть санкционный режим, чтобы расширить его и сделать более эффективным", - подчеркнул он на встрече G7.
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По словам Борреля, с июля 2023 года действуют ограничения на экспорт европейскими фирмами компонентов, позволяющих Ирану производить БПЛА и ракеты.
"Мы его увеличим. Главное - реализация этого решения", - отметил он.
Боррель в очередной раз призвал Израиль к "сдержанности", поскольку Ближний Восток находится "на грани широкомасштабной войны".
Ранее в Евросоюзе приняли решение усилить санкции против Ирана, нацелив ограничения на производство беспилотников и ракет.