



Главы местных органов власти объявили голодовку протеста против правой реформы

Ряд глав органов власти объявили о том, что они начнут голодовку протестов перед канцелярией премьер-министра.



"Главы местных органов власти со всех концов политического спектра Израиля начнут голодовку в Иерусалиме перед канцелярией премьер-министра с завтрашнего утра, требуя остановить огромный кризис и катастрофу, к которым катится Израиль, предотвратить ущерб безопасности государства, целостности и единству народа", - говорится в заявлении.



Имена руководителей органов власти, объявивших голодовку:



Ошрат Гани Гонен, глава регионального совета Даром Шарон



Галит Шауль, глава регионального совета Эмек Хефер



Моше Давидович, глава регионального совета Мета Ашер



Нив Визель, глава регионального совета Мате Иегуда



Ротем Ядлин, глава регионального совета Гезер



Ассаф Айзек, глава регионального совета Хоф Кармель



Бенни Бен Мобахер, глава регионального совета Мевоот Хермон



Гиора Зальц, глава регионального совета Верхней Галилеи



Дорон Шадлов, глава регионального совета Бреннер



Доктор Ханан Гинат, глава регионального совета Эйлот



Зив Деша, глава совета Зихрон Яаков



Меир Цур, глава регионального совета Арава



Нир Бар Таль, глава совета Орнит



Иран Дорон, глава регионального совета Рамат-Негев



Рафи Саар, мэр Кфар-Сабы



Шуши Кахлон Кидор, мэр Кфар Йона



Итай Вайсберг, глава совета Биньямина-Гиват-Ада



Идан Гринблюм, глава совета Кирьят-Тивон



Ради Наджем, совет Раад Бейт-Джаан



Офир Либштейн, глава регионального совета Шаар ха-Негев



Данни Моравиа, глава регионального совета Лахиш



Идан Гринбаум, глава регионального совета Эмек Ха Йордан



Моше Падлон, мэр Герцлии





