



Главный раввин Украины о голосовании в ООН против Израиля: удар в спину

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман раскритиковал голосование страны в ООН за резолюцию, требующую "ядерного разоружения" Израиля.

Текст письма, направленного министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, он обнародовал в Facebook.

"Последние месяцы Президент Украины, Глава его Офиса и МИД Украины прилагают большие усилия, чтобы увеличить поддержку Украины со стороны Государства Израиль, включая военную и гуманитарную помощь. Находясь в эти дни в Израиле, я как главный раввин Украины пытаюсь привлечь политические круги и гражданское сообщество Израиля для усиления поддержки Украины", - сказал он.

По словам Асмана, большинство еврейского народа по всему миру и граждан Израиля поддерживают Украину и помогают ей.

"Но в то же время, когда я объясняю на высшем уровне Израиля потребности Украины для защиты от агрессии, когда посол Украины Евгений Корнийчук просит правительство Израиля о военной помощи, мы получаем печальную новость с Генеральной Ассамблеи ООН. Украина там проголосовала за резолюцию, требующую "ядерного разоружения Израиля". Та самая Украина, которая отдала свое ядерное оружие в 1994 году под "международные гарантии" и получила нападение России в 2022 году", - отметил он.

Асман считает, что такое голосование Украины в ООН – "страшная ошибка", которая перечеркнет годы сотрудничества, поддержки и переговоров. По мнению главного раввина Украины, она может разрушить усилия всех, кто работал над расширением помощи.

"В Израиле такое голосование Украины уже воспринимают как недружественный акт и даже как удар в спину – и именно в то время, когда Украина так нуждается в израильской военной и другой помощи. Если бы Украина хотя бы воздержалась в ООН во время голосования по этой резолюции, такой шаг Украины был бы воспринят в Иерусалиме иначе – как дружественный жест", - подчеркнул он.



Отметим, что на Генассамблее ООН Украина и Россия проголосовали за "ядерное разоружение" Израиля. Всего за резолюцию проголосовали 152 страны.



Авторами выступили Палестинская автономия и 19 государств, в том числе Бахрейн, Иордания, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты.



Согласно тексту резолюции, Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке и одной из немногих среди 193 стран-членов ООН, которая не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Подписанты резолюции призывают Израиль присоединиться к ДНЯО и передать свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.