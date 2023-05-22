



Главный бухгалтер заблокировал план по бонусам на Шавуот только для хасидов

По данным KAN, главный бухгалтер заблокировал план министра Иерусалима и традиции Меира Поруша по переводу средств конкретным хасидским группам, которые планируют провести трапезу в Шавуот в Иерусалиме в понедельник.



В воскресенье Поруш представил план предоставления специального гранта на расходы на питание группам и общинам, которые планируют принять не менее 300 человек на Шавуот, с заявленной целью привлечения дополнительной аудитории в Иерусалим. Согласно плану, право на получение средств имеют только те, кто инициировал хотя бы одно мероприятие по размещению организованной группы за последние три года, что делает фонд актуальным только для хасидских групп харедим.



По данным KAN, генеральный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг узнал о плане только после того, как он был обнародован в воскресенье. Сообщается, что он выразил ряд опасений, включая вопросы, связанные с методом распределения, расчетом средств, равенством процедуры и ее актуальностью для населения, не являющегося избирателями в округе Поруша. Ожидается, что генеральный бухгалтер не намерен утверждать план.

