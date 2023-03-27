Новости » Политика
Глава управления аэропортов: с этого момента все вылеты из Израиля прекращены
27.03.2023 10:38 Аркадий Бочаровский

Глава управления аэропортов: с этого момента все вылеты из Израиля прекращены

Глава управления аэропортов Пинхас Идан отдал телефонное распоряжение.

Господин Идан распорядился: "Остановите все взлеты". С этого момента за границу из Тель-Авива не вылетает ни один самолет.

Идан заявил: "Я обращаюсь к премьер-министру - отложите все до Дня Независимости. Я говорю вам как человек из Ликуда, что я верю в ваш путь, но то, как вы управляете, если вообще управляете - не работает. Нет ничего, что нельзя было бы разрешить через диалог".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы