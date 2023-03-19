



Глава Сирии прибыл в ОАЭ для встречи с президентом Эмиратов

Президент Сирии Башар аль-Асад прибыл в воскресенье в Объединенные Арабские Эмираты перед встречей с президентом Эмиратов шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.



Визит Асада является его вторым посещением Персидского залива после разрушительных землетрясений в прошлом месяце, унесших жизни десятков тысяч человек в Сирии и соседней Турции.

“Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прибыл в воскресенье в ОАЭ с официальным визитом в сопровождении своей супруги Асмы”, – сообщили государственные СМИ ОАЭ.

Приезд Асада в ОАЭ произошел после визита в Оман в прошлом месяце, его единственной официальной дипломатической миссии в арабских странах с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году.



ОАЭ остается одной из немногих стран, поддерживающих полные дипломатические отношения с Сирией, что нормализовало отношения с правительством Асада в 2018 году. Абу-Даби возглавил усилия региона по оказанию помощи при землетрясении после землетрясения 6 февраля, которое произошло на юго-востоке Турции и на севере Сирии.



Эмираты пообещали помощь Сирии на сумму более 100 миллионов долларов.