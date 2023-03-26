



Глава регионального совета Самарии перенес свой офис в центр Хавара

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган в рамках акции протеста предложил разместить свой передвижной офис в Хавара.

ח"כ צבי סוכות צעד עם דגל ישראל בכפר חווארה.

ח"כ צבי סוכות צעד מצומת יצהר הגדולה אל כיכר עינבוס שבלב הכפר חווארה, כמחאה על חוסר הטיפול בשלושת פיגועי הירי בשטח הכפר בחודש האחרון.

ח"כ סוכות שהצטרף ללשכתו של יוסי דגן ראש מועצת שומרון בכיכר עינאבוס,

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אחרי שיח עם כוחות הביטחון יוסי דגן יזיז את לשכתו לצומת יצהר הגדולה, לא הרחק מחווארה. במקום התפתחו עימותים בין תושבי חווארה לכוחות הביטחון@ItayBlumental @gal_sade pic.twitter.com/hzgBlp6X1N — כאן חדשות (@kann_news) March 26, 2023

*דקות לאחר פתיחת לשכתו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן וחה"כ צבי סוכות בחווארה, עשרות פלסטינים התאספו במקום ,ונשמעה אזעקה* pic.twitter.com/rq8E6Pqpo9 — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) March 26, 2023

החברים של יאיא פינק בכפר המרצחים חווארה פחות התחברו לרעיון של לשכת ראש מועצת שומרון יוסי דגן בתוך הכפר בו נרצחים, נפצעים ונרגמים יהודים שנוסעים בכביש הראשי (אנשים, נשים וטף) - על ידיהם המגואלות בדם.



הם משקרים "אנחנו לא עושים בעיות", ומתכננים את הרצח הבא חלילה. רק יד קשה. pic.twitter.com/suZeRxYnw4 — תורת לחימה (@Torat_IDF) March 26, 2023

"Если мои жители не будут в безопасности в Хаваре, я буду здесь, чтобы обеспечить безопасность. Мы не примем ситуации, когда в Самарии не будет безопасности. Если безопасности не будет, мы усилим меры", - завил Даган.Через несколько минут после открытия передвижного офиса главы Совета Самарии Йосси Дагана и депутата Кнессета Цви Суккота в Хавара там собрались десятки палестинцев, и была объявлена ​​тревога.Возле офиса-палатки вспыхнули беспорядки в знак протеста против волны терроризма в этом районе. Из толпы палестинцев в Дагана бросили камень.