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Глава регионального совета Самарии перенес свой офис в центр Хавара
26.03.2023 14:14 Евгения Маркова

Глава регионального совета Самарии перенес свой офис в центр Хавара

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган в рамках акции протеста предложил разместить свой передвижной офис в Хавара.

"Если мои жители не будут в безопасности в Хаваре, я буду здесь, чтобы обеспечить безопасность. Мы не примем ситуации, когда в Самарии не будет безопасности. Если безопасности не будет, мы усилим меры", - завил Даган.
Через несколько минут после открытия передвижного офиса главы Совета Самарии Йосси Дагана и депутата Кнессета Цви Суккота в Хавара там собрались десятки палестинцев, и была объявлена ​​тревога.
Возле офиса-палатки вспыхнули беспорядки в знак протеста против волны терроризма в этом районе. Из толпы палестинцев в Дагана бросили камень.

 

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