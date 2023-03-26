Глава регионального совета Самарии перенес свой офис в центр Хавара
Глава регионального совета Самарии Йоси Даган в рамках акции протеста предложил разместить свой передвижной офис в Хавара."Если мои жители не будут в безопасности в Хаваре, я буду здесь, чтобы обеспечить безопасность. Мы не примем ситуации, когда в Самарии не будет безопасности. Если безопасности не будет, мы усилим меры", - завил Даган. Через несколько минут после открытия передвижного офиса главы Совета Самарии Йосси Дагана и депутата Кнессета Цви Суккота в Хавара там собрались десятки палестинцев, и была объявлена тревога. Возле офиса-палатки вспыхнули беспорядки в знак протеста против волны терроризма в этом районе. Из толпы палестинцев в Дагана бросили камень.