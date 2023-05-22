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Глава разведки ЦАХАЛа: "Иран еще не решил стать ядерным игроком"
22.05.2023 19:50 Ирина Демьянова

Глава разведки ЦАХАЛа: "Иран еще не решил стать ядерным игроком"

Глава разведывательного управления ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива выступил на конференции, прошедшей в Университете Рейхмана в Герцлии.

Он заявил, что "Иран представляет собой реальную угрозу для Израиля, конфронтация с ним стало прямым противостоянием во многих областях"..

"По нашему мнению, в Иране не было принято решение о создании ядерного оружия, ни в обогащении, ни в разработке оружия. Мы бдительны к любым сигналам о том, что Иран движется в этом направлении", - отметил он.

По словам Халивa, "израильские мирные соглашения и Cоглашения Авраама имеют первостепенное стратегическое значение по всем параметрам, связанным с национальной безопасностью Государства Израиль".
 

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