



Глава разведки ЦАХАЛа: "Иран еще не решил стать ядерным игроком"

Глава разведывательного управления ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива выступил на конференции, прошедшей в Университете Рейхмана в Герцлии.



Он заявил, что "Иран представляет собой реальную угрозу для Израиля, конфронтация с ним стало прямым противостоянием во многих областях"..



"По нашему мнению, в Иране не было принято решение о создании ядерного оружия, ни в обогащении, ни в разработке оружия. Мы бдительны к любым сигналам о том, что Иран движется в этом направлении", - отметил он.



По словам Халивa, "израильские мирные соглашения и Cоглашения Авраама имеют первостепенное стратегическое значение по всем параметрам, связанным с национальной безопасностью Государства Израиль".

