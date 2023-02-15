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Глава правительства Шотландии подала в отставку
15.02.2023 18:58 Алина Груднева

Глава правительства Шотландии подала в отставку

В среду, 15 февраля, глава правительства Шотландии Никола Стерджен подала прошение об отставке.

По ее словам, эта должность была для нее "самой лучшей работой в мире".

Стерджен отметила, что пережила на посту главы шотландского правительства "тяжелейшие часы и дни". 

"Крайне важно почувствовать, когда пришло время уступить дорогу кому-то другому", - пояснила она.

По данным ВВС, она возглавляла движение за независимость Шотландии в течение восьми лет. Стерджен намеревалась провести повторный референдум о независимости Шотландии, считая, что страну против воли вырвали из ЕС после Brexit.

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