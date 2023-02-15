



Глава правительства Шотландии подала в отставку

В среду, 15 февраля, глава правительства Шотландии Никола Стерджен подала прошение об отставке.



По ее словам, эта должность была для нее "самой лучшей работой в мире".



Стерджен отметила, что пережила на посту главы шотландского правительства "тяжелейшие часы и дни".



"Крайне важно почувствовать, когда пришло время уступить дорогу кому-то другому", - пояснила она.



По данным ВВС, она возглавляла движение за независимость Шотландии в течение восьми лет. Стерджен намеревалась провести повторный референдум о независимости Шотландии, считая, что страну против воли вырвали из ЕС после Brexit.