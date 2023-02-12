



Глава поселений о "Законе о размежевании": темное пятно и жуткий план

Глава Совета поселения и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман отреагировал на одобрение министерской комиссией по законодательным вопросам предложения об отмене "Закона о размежевании", которое будет вынесено на голосование пленума Кнессета.



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



"Закон о размежевании - это темное пятно в своде законов государства Израиль, и не что иное, как позор для израильской правовой системы, которая без колебаний допустила проведение этого закона. Этот жуткий план, лишивший нас нашей земли, способствовал обстрелу ракетами самого сердца Израиля", - сказал Нееман.



По его словам, в северной Самарии ЦАХАЛ контролирует территорию, а Иешива в Хомеше и ее ученики защищают этот район в течение 16 лет.



"Нет никаких причин, по которым граждане не смогут заполнить пустоту и устранить апартеид этой земли. Завтра, в каф-бет месяца Шват, в школах будет отмечаться День наследия Гуш-Катифа. Нет более подходящего момента, чем удалить этот закон из списка законов государства, по крайней мере, в отношении северной Самарии", - подчеркнул он.