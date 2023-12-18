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Глава Пентагона: атаки хути в Красном море должны прекратиться
18.12.2023 18:08 Алина Груднева

Глава Пентагона: атаки хути в Красном море должны прекратиться

Министр обороны США Ллойд Остин осудил нападения йеменских хути на корабли в Красном море.

Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Тель-Авиве.

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Глава израильского правительства выразил Остину за присутствие присутствие военно-морских сил США в Красном море на фоне продолжающихся атак из Йемен.

"Это не только в наших интересах. Это интерес, я думаю, всего цивилизованного мира", — отметил Нетаниягу.

В ответ Остин напомнил о приверженности США Израилю, отметив, что ни одна группировка или государство не могут подвергать испытанию решимость американцев в этом вопросе.

"Поэтому в Красном море мы возглавляем многонациональную морскую оперативную группу, которая будет отстаивать основополагающий принцип свободы судоходства. Атаки на коммерческие судна должны прекратиться", - добавил он.

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