



Глава Пентагона: атаки хути в Красном море должны прекратиться

Министр обороны США Ллойд Остин осудил нападения йеменских хути на корабли в Красном море.



Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Тель-Авиве.



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Глава израильского правительства выразил Остину за присутствие присутствие военно-морских сил США в Красном море на фоне продолжающихся атак из Йемен.



"Это не только в наших интересах. Это интерес, я думаю, всего цивилизованного мира", — отметил Нетаниягу.



В ответ Остин напомнил о приверженности США Израилю, отметив, что ни одна группировка или государство не могут подвергать испытанию решимость американцев в этом вопросе.



"Поэтому в Красном море мы возглавляем многонациональную морскую оперативную группу, которая будет отстаивать основополагающий принцип свободы судоходства. Атаки на коммерческие судна должны прекратиться", - добавил он.