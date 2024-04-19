



Глава Офиса президента Украины: мы должны объединить усилия с Израилем

Украина и Израиль должны объединиться против партнерства между Россией и Ираном.



Такое заявление сделал глава Офиса президента Украина Андрей Ермак на Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций.



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Он поблагодарил участников мероприятия за поддержку Украины и поздравил с наступающим Песахом.



"Как и Израиль, Украина не может сложить оружие, потому что это вопрос нашего существования. Израиль и Украина на одной стороне против стран, которые связаны между собой", - отметил он.



По словам Ермака, партнерство РФ и Ирана все больше приобретает черты военного альянса. В частности, обе страны обмениваются технологиями, дронами и системами ПВО, а также опытом и тактическими приемами.



"Все это представляет угрозу для Ближнего Востока, Европы и мира. Сейчас настал момент, когда либо добро, либо зло восторжествует. Мы уверены, что победит добро. Но нет времени на какие-либо сомнения, нет возможности дополнительно что-либо проверять. Все очевидно. Украина видит, как это может быть решено", – добавил он.