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Глава МУС: обвинения против меня - ерунда
26.05.2024 16:29 Алина Груднева

Глава МУС: обвинения против меня - ерунда

Прокурор МУС Карим Хан прокомментировал возмущение Израиля из-за того, что он решил добиваться ордера на арест Биньямина Нетаниягу и министра обороны Израиля Йоава Галанта наряду с главарями ХАМАСа.

По его словам, действительно нельзя приравнивать Израиль и террорситическую организацию ХАМАС.

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"Израиль имеет полное право защитить свое население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности", - ответил он.

Хан подчеркнул, что если ордера будут выданы, мир будет обязан обеспечить их исполнение.

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