



Глава "Моссада" провел рабочую встречу с президентом Республики Чад

С момента принятия решения о восстановлении дипломатических отношений в 2019 году "Моссад" играет центральную роль в достижении соглашений и укреплении отношений между двумя государствами. В рамках усилий по нормализации отношений со странами региона "Моссад" установил тайные связи с высшими должностными лицами Республики Чад и способствовал значительному продвижению взаимоотношений, включая взаимные визиты делегаций.



Глава "Моссада" Давид Барнеа:

"Республика Чад – еще одна важная мусульманская страна на африканском континенте, с которой Государство Израиль устанавливает сегодня дипломатические отношения. Расширение круга межгосударственных взаимоотношений является важной стратегической целью Государства Израиль.



Надеюсь, что это соглашение вдохновит других лидеров на Ближнем Востоке и в Африке на продвижение их отношений с Израилем. "Моссад" продолжит всячески развивать и укреплять отношения с каждой страной и лидером, с которыми Государство Израиль заинтересовано установить отношения и мир".



Работа Ведомства разведки и специальных задач заключается в том числе в развитии и продвижении особых секретных отношений, в том числе с организациями и странами, которые не поддерживают официальные отношения с Израилем.

