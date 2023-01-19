



Глава минобороны Израиля обсудил с Салливаном иранскую угрозу

Министр обороны Йоав Галант, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и другие высокопоставленные представители оборонного ведомства Израиля встретились в канцелярии премьер-министра с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном.



По данным пресс-службы минобороны, основной акцент на переговорах был сделан на угрозе, которая исходит от Ирана.



"В центре внимания встречи была региональная и глобальная угроза, исходящая от деятельности Ирана, с акцентом на работу относительно ядерного потенциала и важность подготовки ответа на эту угрозу наряду с привлечением международного сообщества", — сказано в заявлении.



Галант поблагодарил Салливана за приверженность американской администрации безопасности Израиля.