



Глава минобороны Израиля: дроны Ирана будут лишь прологом к трагедиям

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил мировое сообщество о том, что нельзя отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок которого должен истечь 18 октября.



Соответствующее предупреждение он сделал на церемонии подписания соглашения о поставке системы "Хец-3" (Arrow 3) в Германии.



"Если запрет на поставки оружия будет снят, то иранские беспилотники, убивающие мирных граждан в разных частях света, покажутся лишь прологом к будущим трагедиям", - предостерег министр.



По словам Галанта, Иран, который и без того активно наращивает свой ядерный потенциал, получит свободу действий для размещения современных ракет различных типов. Глава оборонного ведомства Израиля призвал международное сообщество предпринять все необходимые меры, чтобы этого не допустить.