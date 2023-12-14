



Глава МИД Украины: "Заморозка" фронта – угроза для стран-членов НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерегает о возможных негативных последствиях "заморозки" боевых действий в Украине, поскольку такой паузой Россия может воспользоваться для подготовки более жестокой атаки, в том числе и на страны-члены НАТО.



В статье для Foreign Affairs главный украинский дипломат подчеркнул: отсутствие активных боевых действий на фронте не означает, что Россия не будет использовать этот период для стратегического планирования. Кулеба выразил опасения, что подобная передышка может привести к более агрессивным действиям со стороны России через несколько лет, более жестким атакам, "потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО".



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Тем, кто не верит, что Россия может напасть на страны НАТО, Кулеба напомнил о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину два года назад и призвал к осмотрительности.



"Всем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит упомянуть, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", – резюмировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

