



Глава МИД Украины: Путина нужно судить не только в Международном уголовном суде

Российского диктатора Владимира Путина следует судить за агрессию против Украины не только в Международном уголовном суде, но и с помощью специального трибунала, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что МУС может осудить Путина за все, кроме агрессии против Украины.



"Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть нужно осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за преступление агрессии",– сказал министр.



Кулеба объяснил, что МУС не может этого сделать по ряду юридических причин.



"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления — это неправильно. Спецтрибунал — это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, а всех, кто принимал участие в принятии этого решения", — сказал он.