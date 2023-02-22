



Глава МИД Словакии публично послал Орбана "на три веселых буквы"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер публично послал главу венгерского правительства Виктора Орбана "следом за российским военным кораблем".



Пост с нецензурным направлением за пророссийскую точку зрения и позицию в отношении войны в Украине он обнародовал в Facebook.



По его словам, на выходных венгерский "карпатский пророк" Орбан разглагольствовал о том, что это "не наша война".



"То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский умер бы от стыда за таких христиан... Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Идите на х**", — сказал он.



