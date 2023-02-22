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Глава МИД Словакии публично послал Орбана "на три веселых буквы" | Фото: facebook.com/rastislav.kacer
22.02.2023 04:35 Алина Груднева

Глава МИД Словакии публично послал Орбана "на три веселых буквы"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер публично послал главу венгерского правительства Виктора Орбана "следом за российским военным кораблем".

Пост с нецензурным направлением за пророссийскую точку зрения и позицию в отношении войны в Украине он обнародовал в Facebook.

По его словам, на выходных венгерский "карпатский пророк" Орбан разглагольствовал о том, что это "не наша война".

"То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский умер бы от стыда за таких христиан... Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание: Идите на х**", — сказал он.

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