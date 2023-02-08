



Глава МИД России призвал к созданию палестинского государства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к созданию независимого палестинского государства во время официального визита в Ирак, чтобы укрепить поддержку режима президента Владимира Путина.



“Мы продолжим тесные контакты с нашими коллегами, в том числе по рассмотрению острых, застарелых, нерешенных десятилетиями проблем в этом регионе”, – заявил Лавров на пресс-конференции в Багдаде.



“Безусловно, палестино-израильский конфликт и задача создания палестинского государства – один из наших ключевых приоритетов”, – подчеркнул Лавров. “Мы рады, что Лига арабских государств не забыла об этом конфликте”.



Большая часть выступления Лаврова состояла из колкостей в адрес США и НАТО, в которых утверждалось, что Запад “много лет готовился к гибридной войне против Российской Федерации”.



Основная деятельность Лаврова в Багдаде была сосредоточена на обсуждениях с иракскими правительственными чиновниками неоплаченных счетов российским энергетическим компаниям. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил журналистам, что планирует посетить Вашингтон для обсуждения этого вопроса, заявив, что “не следует вводить санкции в отношении Ирака, поскольку он продолжает сотрудничество с российскими компаниями”.