



Глава МИД РФ Лавров раскритиковал в ООН действия Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал во вторник в Совете Безопасности ООН, как он выразился, "незаконные действия Израиля в отношении палестинского народа на оккупированных территориях” в Совете Безопасности ООН.



“Мы не можем мириться с расширением израильских поселений, сносом домов, конфискацией палестинских земель и кампаниями массовых арестов”, – сказал глава российского МИДа, добавив, что “действия Израиля являются основной причиной вспышки насилия на оккупированных палестинских землях”.



По словам Лаврова, “Россия считает, что необходимо собрать все факторы для укрепления решения о двух государствах, которое включает палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме”.



“К сожалению, Соединенные Штаты и Европейский союз ничего не делают для укрепления решения о создании двух государств, а продолжают предпринимать бесполезные и несправедливые шаги по отношению ко всем сторонам”, – заключил высокопоставленный российский дипломат.

