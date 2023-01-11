



Глава МИД Израиля встретился с британским министром

Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с министром Великобритании по Ближнему Востоку лордом Тариком Ахмадом.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.



По данным министерства, Коэн приветствовал решение Великобритании добавить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. По его словам, это - четкий сигнал иранскому режиму.



Ахмад подтвердил поддержку со стороны Соединенного Королевства "решения о создании двух государств". Также они обсудили угрозу со стороны Ирана, вторжение России в Украину и Соглашения Авраама.



Накануне Коэн провел переговоры с британским коллегой Джеймсом Клеверли. Стороны подчеркнули важность достижения соглашения о свободной торговле.