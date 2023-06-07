



Глава МИД Израиля отреагировал на возмущение американцев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отреагировал на возмущение американцев по поводу его высказываний о вице-президента США Камале Харрис.



Коэн написал в Твиттере: "Я с большим уважением отношусь к нашему союзнику Соединенным Штатам и вице-президенту Харрис, большому другу Израиля. Правовая реформа - это внутренний израильский вопрос, который находится в процессе консолидации и переговоров, Государство Израиль будет оставаться демократическим и либеральным, каким оно всегда было."