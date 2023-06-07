



Глава МИД Израиля: Камала Харрис не знает ни одного параграфа судебной реформы

Израильские СМИ кипят от возмущения в связи с комментариями министра иностранных дел Эли Коэна о вице-президенте Соединенных Штатов Камале Харрис, которая в своей речи в Вашингтоне сказала, что "Израилю нужна независимая судебная система".



В интервью Реше Бет он сказал: "Если вы спросите ее, что ее беспокоит в реформе, она не сможет назвать вам ни одного раздела".



Коэн сказал: "В местах, которые я посещал, я слышал, как люди говорили то-то и то-то, и я спрашивал, что их беспокоит. Никто не мог объяснить, что именно их беспокоит". После того, как интервьюер объяснил, что в данном случае речь идет о вице-президенте США, Коэн немного изменил направление: "Прежде всего, в моих глазах это не вопрос критики", но позже он также добавил: "Я не знаю, читала она закон или нет, но моя оценка такова, что нет".



"Я также поддерживаю независимую и сильную судебную систему, но не судебную систему, которая всесильна", - сказал Коэн в интервью. "Судьи в США также не имеют права вето при решении о том, кто может их сменить. В последние годы мы наблюдаем снижение доверия к судебной системе, поэтому нам нужна реформа, мы верим, что наш подход восстановит доверие, укрепит разделение властей и сделает судебную систему более представительной".



"У меня два принципа: коалиция не должна единолично назначать судей, но, с другой стороны, у судей не должно быть права вето", - добавил Коэн. Что касается переговоров в доме президента, он сказал: "Мы будем ждать завершения процесса, время покажет. Если вы спросите меня, то с самого начала мы должны были пойти по пути избрания судей Кнессетом подавляющим большинством голосов, как в Европе. Директива премьер-министра - работать над достижением широкого согласия. Правовая реформа будет, наша амбиция - достичь формулировки с широким согласием".