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Глава МИД ФРГ анонсировала расширение санкций ЕС против Ирана
16.04.2024 15:32 Алина Груднева

Глава МИД ФРГ анонсировала расширение санкций ЕС против Ирана

Некоторые европейские страны объявили о намерении продлить санкции в отношении Ирана.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.

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По ее словам, целью санкционного режима станет производство иранских дронов.

"Я надеюсь, что теперь мы сможем, наконец, пойти на этот шаг вместе", - сказала Бербок, которая инициировала продление санкций ЕС в отношении Ирана еще прошлой осенью.

Как сообщалось ранее, Бербок 16 апреля прибудет в Израиль, чтобы заверить Еврейское Государство в полной солидарности Германии.

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