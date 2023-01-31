



Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена

Глава МИД Египта Самех Шукри передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине.



"Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю", – сообщил Лавров.



По его словам, Россия готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование ситуации в ее всеобъемлющем контексте.



"В этом смысле мы услышали в очередной раз из-за господина министра послания о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо", – отметил он.