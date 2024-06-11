



Глава МИД Британии ответил, чего боится Путин

Владимир Путин боится, что европейские страны возьмутся за замороженные активы РФ и откажутся от углеводородов.



Такое предположение на на церемонии открытия конференции Ukraine Recovery Conference озвучил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, остановлен поток российской нефти, и теперь пришло время убедиться, что российский газ полностью будет "отключен" в Европе.



"Нам нужно использовать замороженные российские активы. Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", - отметил он.



Кэмерон добавил, что по экологии больно бьет российский теневой флот, который использует не застрахованные корабли. В связи с этим он призвал арестовывать в нейтральных портах такие судна и убедиться, что им не разрешают продавать по всему миру нефть из РФ.



"У нас есть все карты: самая сильная экономика, лучшие альянсы, опыт, знания, и мы должны использовать все это. Британия сыграет свою роль, мы занимаемся страхованием, и это замечательно, что Lloyd's Insurance, которые присутствуют здесь сегодня, помогли со страхованием Черного моря", - добавил он.