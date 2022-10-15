



Глава Мерец: чтобы покончить с террором достаточно усмирить ЦАХАЛ

Глава Мерец Захава Гальон, выступая на мероприятии "Шабатарбут" в Петах-Тикве, заявила, что для решения проблемы с террором будет достаточно "усмирить ЦАХАЛ".



"Министр обороны должен сдержать и усмирить ЦАХАЛ. Есть сумасшедший рост числа убитых палестинцев за последний год. Мы должны прекратить расплачиваться кровью, потому что мы тоже платим эту кровавую цену", - заявила она.



Кроме того, Гальон также раскритиковала поселенцев.



"Они устраивают очень серьезные беспорядки, направленные против палестинцев. Поселенцы бьют их, а армия охраняет марши поселенцев, цель которых – провокации. Кроме того мы видим, что все больше молодых палестинцев в Иерусалиме восстают, и это не организованный процесс. Мы видим все больше насилия в Шхеме и Дженине. Те, кто призывает ввести армию в Дженин и повторить операцию "Защитная стена" должны понимать, что это приведет к эскалации во всем регионе", - сказала политик.