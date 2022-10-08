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Глава Европарламента: Украине нужно тяжелое вооружение
08.10.2022 16:14 Алина Груднева

Глава Европарламента: Украине нужно тяжелое вооружение

 

Украине необходимо тяжелое вооружение для защиты от российских войск.
 
Об этом сказала глава Европарламента Роберта Мецола.
 
"Украинцы должны иметь возможность защищаться. В этой новой, более опасной фазе войны им нужно тяжелое вооружение, которое позволит им отражать атаки, особенно танки", - сказала она.
 
По словам Мецоллы, есть варианты, которые позволят помочь Украине, не истощая при этом собственные оборонные возможности.
 
"Или через инициативу по ленд-лизу, или через так называемую идею танка Leopard 2", — добавила она. 

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