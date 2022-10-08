



Глава Европарламента: Украине нужно тяжелое вооружение

Украине необходимо тяжелое вооружение для защиты от российских войск.

Об этом сказала глава Европарламента Роберта Мецола.

"Украинцы должны иметь возможность защищаться. В этой новой, более опасной фазе войны им нужно тяжелое вооружение, которое позволит им отражать атаки, особенно танки", - сказала она.

По словам Мецоллы, есть варианты, которые позволят помочь Украине, не истощая при этом собственные оборонные возможности.

"Или через инициативу по ленд-лизу, или через так называемую идею танка Leopard 2", — добавила она.