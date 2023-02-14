



Глава ЧВК “Вагнер” подтвердил, что создал “фабрику троллей”

Петербургский бизнесмен, владелец ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин признал, что создал и длительное время управлял “Агентством интернет-исследований”, которое также известно как “фабрика троллей”. Об этом Пригожин сообщил в ответ на запрос журналистов Der Spiegel. Комментарий Пригожина распространила его пресс-служба.



“Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время”, – заявил Пригожин, добавив, что создал “фабрику троллей для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада”.



Власти США, которые в 2018 году обвинили “фабрику троллей” во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, утверждая, что Евгений Пригожин – учредитель и генеральный директор «Агентства интернет-исследований». Представитель бизнесмена тогда заявил, что никакие структуры, принадлежащие бизнесмену, “никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы”, а с “фабрикой троллей” Пригожин “никак не связан”.