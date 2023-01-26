



Гистадрут не будет останавливать экономику из-за правовой реформы



Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид до сих пор воздерживался от того, чтобы высказать свое мнение в дебатах вокруг шага правительства по ослаблению системы правосудия.



Теперь он впервые вмешался в дебаты, направив первое послание премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру юстиции Яриву Левину, но в то же время уточнив в беседах с представителями Гистадрута: "Реформа - это специфический вопрос, продвигаемый определенной партией, всеобщая забастовка в экономике по этому поводу объявлена не будет".



"Гистадрут не принадлежит к какой-либо партии, и нет никакой партии Гистадрута. Это совершенно определенно, - сказал Бар Давид, - план Левина-Нетаниягу - это политический вопрос, и Гистадрут не будет из-за него останавливать экономику. Среди наших членов - сторонники всех партий, Мерец и ШАС, Ликуда и Авода, и мы не будем рисковать расколом профсоюзов".



На этой неделе он сказал представителям Гистадрута: "Лично я очень обеспокоен реформой. Я не сплю по ночам. Голоса раскола в Государстве Израиль достигли пика. Это опасная вещь. Я ожидаю, что премьер-министр Нетаниягу и министр юстиции Левин, чьи суждения мне известны, согласятся на компромисс, придут к широким договоренностям по поводу столь глубоких изменений, тем самым остановив очень опасный курс в израильском обществе, последствия которого для экономики могут быть серьезными".