



Гидеон Саар: Новая коалиция втягивает Израиль в опасную историю

Министр юстиции Гидеон Саар во вторник вечером посетил конференцию в Университете Рейхмана и раскритиковал формируемую новую коалицию.



"Я думаю, что формируемая коалиция втягивает Государство Израиль в опасную историю, и мы, конечно же, будем противодействовать этому", - сказал Саар.



По мнению уходящего министра юстиции, реальная опасность заключается в том, что коалиция стремиться установить новый режим, где будет только одна действующая власть - правительство, а политический эшелон будет тотально контролировать назначение судей и иметь возможность отменить любое судебное решение простым парламентским большинством.



Саар считает, что это представляет реальную угрозу израильской демократии.



По пункту о вето Кнессета на решения БАГАЦа (пискат а-итгабрут) он сказал: "Не может быть западной демократии, в которой не существует конституционного судебного надзора за парламентским законотворчеством. Реальный смысл заключается в ликвидации конституционного судебного контроля над законотворчеством Кнессета и активном блокировании возможности конституционного судебного контроля, что представляет собой реальное нарушение прав и свобод гражданина".

