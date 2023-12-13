



Герт Вилдерс назвал Путина “ужасным диктатором” и хочет сократить помощь Украине

Герт Вилдерс, возможный будущий премьер-министр Нидерландов, считает, что страна должна сократить военную помощь Украине. До сих пор Нидерланды были одним из главных союзников Киева; предоставили истребители F-16 и начали обучать украинских пилотов.



Вилдерс считает, что Нидерландам самим понадобится оружие. Он сказал во время дебатов в парламенте в среду: “Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине в то время, как не можем защитить свою собственную страну”.

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Выступая в парламенте, Вилдерс, который ранее хвалил Владимира Путина, пытается теперь дистанцироваться от России. Он заявил, что не является ее другом и считает агрессором. “Путин — ужасный диктатор”.

