



Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет

Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что выполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю, пишет Zeit.



По словам министра, в случае приезда Путина Международный уголовный суд быстро обратится к Интерполу и договаривающимся государствам и потребует выполнения ордера.



"Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МУС", - сказал министр.

В отличие от национальных правоохранительных органов, МУС может также принимать меры против глав государств, добавил Бушманн.



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение МУС и заявил, что ордер на арест Путина показывает, что никто не стоит над законом.



