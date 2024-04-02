



Германия выделит 576 млн евро на боеприпасы для Украины

Германия предоставит 576 млн евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, что позволит покрыть стоимость 180 тысяч снарядов. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ, передает агентство Reuters.



В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 478 млн евро, не считая поддержки чешской инициативы по боеприпасам. Тогда же он объявил, что взнос Германии позволит покрыть стоимость 180 тысяч снарядов.



"Таким образом, общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", - сказал представитель Минобороны ФРГ.



Указано, что все больше стран присоединяется к чешской инициативе по поставкам сотен тысяч боеприпасов для Украины з-за пределов Европы. На долю Германии придется 40% этой инициативы, сообщили в немецком министерстве, не предоставив подробностей.



Напомним, в рамках чешской инициативы Украина получит не 800 тысяч боеприпасов, как планировалось ранее, а миллион снарядов.