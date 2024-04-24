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Германия возобновит сотрудничество с  UNRWA
24.04.2024 10:45 MIGnews.com

Германия возобновит сотрудничество с  UNRWA

Правительство Германии планирует возобновить сотрудничество с агентством ООН по делам палестинцев UNRWA в Газе, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и развития.

Это решение последовало за расследованием, проведенным бывшим министром иностранных дел Франции Катрин Колонна относительно того, были ли некоторые сотрудники UNRWA причастны к нападению ХАМАСа 7 октября. Проверка нейтралитета агентства под руководством Колонны пришла к выводу, что
Израиль еще не подтвердил свои обвинения в том, что сотни сотрудников UNRWA были с боевиками террористических группировок в Газе.

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Министерства Германии призывают UNRWA быстро выполнить рекомендации отчета, включая усиление функции внутреннего аудита и улучшение внешнего надзора за управлением проектами.

"В поддержку этих реформ правительство Германии вскоре продолжит сотрудничество с UNRWA, как это уже сделали, в частности, Австралия, Канада, Швеция и Япония", — заявляют в министерствах.

 

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