



Германия увеличит производство боеприпасов для Украины

Германия планирует наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать борьбу Украины против вторжения России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает CNN.



"Годовая длительная поддержка Украины также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточную поставку запасных частей, что мы создали ремонтные мощности для оружия, которое использовалось в войне, в местах за пределами Украины", - сказал Шольц.



Он также отметил, что Германия обеспечит передовое производство боеприпасов, как для оружия, которое поставляет страна, так и для того, что поступает из запасов стран Восточной Европы.



Напомним, Франция планирует увеличить закупку снарядов для Caesar, которые она поставляет Украине. К тому же, Еврокомиссия собирается представить странам-членам план, который обеспечит поставки боеприпасов Украине, а также пополнит запасы стран ЕС.