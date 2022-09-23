



Германия снова отложила поставки танков Leopard в Украину

На пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам, сообщает Politico



Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) потребовал провести голосование по предложению Бундестага, в котором содержится призыв к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.



Это было бы равносильно вотуму недоверия стратегии канцлера Германии Шольца в отношении Украины, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки до тех пор, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику, отмечает издание.



Предложение оппозиции было особенно опасно для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), потому что ведущие политики из его партнеров по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП), также потребовали поставки немецких танков Leopard.



"Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить фатальные трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте", - пишет издание.



Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.



Тем не менее правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению "Танки для Украины", которое ХДС/ХСС первоначально выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.