



Германия предоставила убежище 55 россиянам, бежавшим от мобилизации

С начала российской полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года до конца апреля этого года только 55 граждан России призывного возраста мужского пола получили убежище в Германии. Об этом говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел, сообщает Тagesspiegel.



Всего за приютом в Германии обратились 2485 мужчин-россиян призывного возраста. В 814 делах принято решение по заявлениям; 88 из них отрицательные. В остальном 671 деле происходит “официальное урегулирование”. 1671 дело все еще находится на рассмотрении.



В то же время, депутаты левого толка в Бундестаге критикуют столь малое количество положительных решений по предоставлению убежища.



"Если более 100 тысяч мужчин призывного возраста покидают Россию и отказываются от войны Путина, но только 55 из них находят официальную защиту в Германии что-то происходит не так", – считает первый парламентский секретарь левой фракции Ян Корте.



По его словам, "циничен тот факт, что федеральное правительство уничтожает армию Путина, поставляя оружие, но не поддерживает отказ от военной службы".



В сентябре прошлого года официальные лица Германии заявляли, что при определенных обстоятельствах страна готова принять дезертиров из российской армии, а также противников путинского режима.



За первые четыре месяца года в российской армии зафиксировано больше случаев дезертирства, чем за весь 2022 год, когда суды рассмотрели 1001 год такое дело. До середины 2022 г. в российских судах ежемесячно рассматривалось около 100 дел о преступлениях на “военной службе”. С тех пор это количество выросло в четыре раза. В марте 2023 года суд рассмотрел 441 дело, в апреле – 435 дел.