



Германия передала Украине тысячи снарядов для Gepard

Германия передала Украине десятки тысяч боеприпасов для зенитной установки Gepard. Снаряды были изготовлены на новой производственной линии компании Rheinmetall, сообщает Министерство обороны Германии.



Боеприпасы для зенитной установки Gepard, которая успешно применяется в Украине для отражения российских атак, в частности, по гражданским объектам, теперь производятся в Германии. Ранее поставки в Германию шли из Швейцарии. Однако эта страна неоднократно отказывалась передавать их в Украину.



Как отметил министр обороны Борис Писториус, Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются е сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.



"Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за прекрасную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться", - сказал он.