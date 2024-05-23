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Германия пока не будет признавать "палестинское государство"
23.05.2024 08:41 Алина Груднева

Германия пока не будет признавать "палестинское государство"

Германия пока что не намерена идти по стопам Норвегии, Испании и Ирландии и признавать "палестинское государство".

Об этом сообщает информационное агентство DW со ссылкой на представителя МИД страны.

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"Самостоятельное государство Палестина остается твердой целью немецкой внешней политики", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Германия поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

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