



Германия: НАТО должно защититься от России

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от возможных действий России.

Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Дело в том, что мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", — отметила она.

По словам главы оборонного ведомства, все слышали угрозы со стороны России в адрес Литвы за санкции на границе с Калининградом.

"Это далеко не первая угроза, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", — добавила она.