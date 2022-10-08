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Германия: НАТО должно защититься от России
08.10.2022 16:25 Алина Груднева

Германия: НАТО должно защититься от России

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от возможных действий России.

 
Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
 
"Дело в том, что мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия", — отметила она. 
 
По словам главы оборонного ведомства, все слышали угрозы со стороны России в адрес Литвы за санкции на границе с Калининградом. 
 
"Это далеко не первая угроза, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми", — добавила она.

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