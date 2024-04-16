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Германия и Китай обсудят "установление справедливого мира" в Украине
16.04.2024 09:37 Раиса Вовк

Германия и Китай обсудят "установление справедливого мира" в Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит в Китае, как установить "справедливый мир" в Украине. Соответствующий пост Шольц опубликовал в соцсети Х.

"Моя встреча с Си также будет посвящена тому, как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай между нашими правительствами состоялся интенсивный обмен мнениями. У нас много тем", - заявил глава немецкого правительства.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Шольц планирует призвать Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку России и оказать давление на Москву по принятию условий Украины.

Перед этим агентство Reuters сообщало, что Китай поддерживает военные усилия России в Украине, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и станки для производства вооружений.

В то же время в МИД Китая говорили, что будут продвигать мирные переговоры по Украине "своими методами".

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