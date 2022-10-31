



Германия и ЕС намерены признать КСИР террористами

Германия и Европейский союз рассматривают вопрос о том, следует ли классифицировать КСИР как террористическую организацию.

По данным Reuters, такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD.

"На прошлой неделе я ясно дала понять, что мы запустим еще один пакет санкций и рассмотрим, как мы можем также включить КСИР в список террористических организаций", — сказала Бэрбок.

Соответствующий комментарий прозвучал после того, как глава КСИР угрожал протестующим в Иране, призывая их не выходить на демонстрации. Вопреки угрозам, иранцы вышли на митинги. Силы безопасности открыли по ним огонь.