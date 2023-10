Герцог - Шольцу: для победы нужна полная международная поддержка

Президент Израиля Ицхак Герцог провел встречу с прибывшим с визитом солидарности канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Израильский лидер поблагодарил его за твердую поддержку Еврейского Государства.



Собеседники сошлись во мнении на том, что террор необходимо искоренить при поддержке международного сообщества.



"Мы делаем все возможное, чтобы победить ХАМАС. Нам понадобится полная поддержка международного сообщества", - сказал Герцог немецкому канцлеру.



Шольц в ответ заверил президента Израиля в том, что Германия будет всецело поддерживать Еврейское Государство перед лицом террора.



Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросу о заложниках, которые по-прежнему удерживаются ХАМАСом в Газе.



Ранее Шольц провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После всех встреч в Израиле он отправится в другие страны Ближнего Востока.

I am deeply thankful to Germany’s @Bundeskanzler Olaf Scholz for his visit to Israel. 🇮🇱🇩🇪



The German Government and people have shown tremendous support and solidarity with the Israeli people since the outbreak of the war, and I thanked him for Germany's firm stand against the… pic.twitter.com/xoMKIfVYaH