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Герцог принял верительные грамоты от новых послов шести стран
31.10.2022 16:03 Ольга Белозерова

Герцог принял верительные грамоты от новых послов шести стран

Президент Израиля Ицхак Герцог принял сегодня верительные грамоты от новых послов, представляющих шесть стран, в ходе отдельных церемоний в резиденции президента в Иерусалиме.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

Герцог принял грамоты от послов Молдовы, Ганы, Зимбабве, Новой Зеландии, Монголии и впервые Палау. Прибывающих послов приветствовал оркестр ЦАХАЛа, исполнивший соответствующие национальные гимны.

После вручения грамот израильский президент провел аудиенцию с каждым послом.

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