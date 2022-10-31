



Герцог принял верительные грамоты от новых послов шести стран

Президент Израиля Ицхак Герцог принял сегодня верительные грамоты от новых послов, представляющих шесть стран, в ходе отдельных церемоний в резиденции президента в Иерусалиме.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



Герцог принял грамоты от послов Молдовы, Ганы, Зимбабве, Новой Зеландии, Монголии и впервые Палау. Прибывающих послов приветствовал оркестр ЦАХАЛа, исполнивший соответствующие национальные гимны.



После вручения грамот израильский президент провел аудиенцию с каждым послом.