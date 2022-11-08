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Герцог подтвердил: Израиль достигнет нулевых выбросов углерода
08.11.2022 09:07 Ольга Белозерова

Герцог подтвердил: Израиль достигнет нулевых выбросов углерода

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на конференции COP27 и подтвердил обещание Израиля о нулевых выбросах углерода. 

В своем обращении Герцог пообещал достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, несмотря на то, что генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара решила помешать правительству протолкнуть законопроект, сообщает Jerusalem Post.

"Здесь, в Шарм-э-Шейхе, я хочу подтвердить твердую приверженность Государства Израиль достижению нулевых выбросов углерода и переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии к 2050 году", - заявил президент страны. 

 

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