



Герцог подтвердил: Израиль достигнет нулевых выбросов углерода

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на конференции COP27 и подтвердил обещание Израиля о нулевых выбросах углерода.



В своем обращении Герцог пообещал достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, несмотря на то, что генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара решила помешать правительству протолкнуть законопроект, сообщает Jerusalem Post.



"Здесь, в Шарм-э-Шейхе, я хочу подтвердить твердую приверженность Государства Израиль достижению нулевых выбросов углерода и переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии к 2050 году", - заявил президент страны.



