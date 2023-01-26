



Герцог обратился к НАТО по поводу Ирана

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал НАТО занять более жесткую позицию в отношении Ирана, чьи действия угрожают не только Ближнему Востоку, но и всему миру.



Он сказал генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в Брюсселе, иранская угроза находится теперь "на пороге Европы".



"Радикальный иранский режим казнит невинных граждан дома, совершает нападения и подрывает стабильность на Ближнем Востоке, а также поставляет оружие, сеет смерть и террор в Европе и во всем мире, особенно в Украине. Он продолжает стремиться к получению ядерного оружия и к региональному и мировому господству", — предупредил Герцог.



По его словам, Израиль ожидает, что международное сообщество и НАТО примут меры, чтобы остановить Иран.



"НАТО должно занять максимально решительную позицию против иранского режима, в том числе посредством экономических, правовых и политических санкций и надежного военного сдерживания", - подчеркнул он.